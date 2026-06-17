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هاتريك ميسي وظهور مصري.. قائمة هدافي كأس العالم 2026

كتب : محمد خيري

01:00 م 17/06/2026
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    ميسي (1)
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    ميسي بعد هدفه في الجزائر
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    احتفال كيليان مبابي (5)
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    احتفال كيليان مبابي (4)
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    احتفال كيليان مبابي (2)
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    احتفال كيليان مبابي (1)
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    احتفال إمام عاشور أمام بلجيكا
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    احتفال إمام عاشور أمام بلجيكا
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    إمام عاشور
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    إيرلينج هالاند

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خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأضواء في افتتاح مشوار منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2026، بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد بها الأرجنتين إلى فوز مستحق على الجزائر، ليتصدر بكرا قائمة هدافي البطولة قبل انتهاء الجولة الأولى.

ميسي يخطف الأضواء

وقدم قائد المنتخب الأرجنتيني أداءً استثنائيًا أكد من خلاله قدرته على صناعة الفارق في أكبر المحافل الكروية، رغم بلوغه الثامنة والثلاثين من عمره، ليمنح حامل اللقب بداية مثالية في رحلة الدفاع عن الكأس العالمية.

وشهدت الجولة الأولى تألق عدد من أبرز نجوم البطولة، يتقدمهم الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند، اللذان سجلا هدفين لكل منهما، فيما سجل لاعب منتخب مصر إمام عاشور حضوره في قائمة الهدافين بعد إحراز هدف منتخب بلاده أمام بلجيكا.

ترتيب هدافي كأس العالم 2026:

ليونيل ميسي (الأرجنتين): 3 أهداف.
فولارين بالوجون (الولايات المتحدة الأمريكية): هدفان.
ياسين العياري (السويد): هدفان.
كاي هافرتز (ألمانيا): هدفان.
إيلايجا جاست (نيوزيلندا): هدفان.
إيرلينج هالاند (النرويج): هدفان.
كيليان مبابي (فرنسا): هدفان.

هدف واحد:

إمام عاشور (مصر).
فيرجيل فان دايك (هولندا).
راؤول خيمينيز (المكسيك).
عبدالإله العمري (السعودية).
أيمن حسين (العراق).
إبراهيم مباي (السنغال).
برادلي باركولا (فرنسا).

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كأس العالم 2026 ميسي إمام عاشور مبابي هالاند

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