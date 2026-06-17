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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب- محمد فتحي:

04:11 ص 17/06/2026

سعر الذهب

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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن واصل انخفاضه بحلول التعاملات المسائية أمس الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 16-6-2026، مقارنة بمستواه مع منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17-6-2026 مع بداية التعاملات وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7137 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6245 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5353 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 49960 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.19% إلى نحو 4319 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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