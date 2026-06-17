نعت الفنانة إسعاد يونس الفنان الراحل محمد مرزبان، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية عن عمر ناهز 64 عاما، بعد أيام من تعرضه لحادث على طريق الإسماعيلية.

إسعاد يونس تنعى محمد مرزبان

وكتبت إسعاد يونس عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "لا إله إلا الله، في أمان الله يا محمد، ربنا يسعد روحك في الجنة".

الحالة الصحية لمحمد مرزبان قبل وفاته

وكان الدكتور أحمد جبريل، مدير الرعاية الصحية والعلاجية بمحافظة الإسماعيلية، قد كشف في تصريحات سابقة عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان الراحل بعد تعرضه للحادث.

وقال: "هناك تدهور في حالة الوعي، ونزيف في المخ، وكدمات في أنسجة المخ، وكسر في قاع الجمجمة، بالإضافة إلى تجمع دموي على الرئتين".

وأضاف: "كان على جهاز التنفس الصناعي، والحالة غير مستقرة، وتم تركيب أنبوبتين صدريتين وتعويضه بأكياس من الدم".

وأكد أن الفنان الراحل كان يخضع لمتابعة دقيقة داخل غرفة العناية المركزة من فرق طبية متعددة التخصصات، شملت جراحة المخ والأعصاب، وجراحة الصدر، والجراحة العامة، إلى جانب أطباء العناية المركزة، إلا أن حالته شهدت تدهورا متسارعا خلال الساعات الأخيرة.

آخر أعمال محمد مرزبان

وكان آخر ظهور فني للفنان محمد مرزبان من خلال مشاركته في مسلسل "ورد على فل وياسمين"، الذي يُعرض حاليًا عبر منصة "شاهد"، وحقق تفاعلا ملحوظا بين الجمهور خلال الفترة الماضية.

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