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التدعيم بقوة في عهد مورينيو.. ريال مدريد يضم نجم مانشستر سيتي رسميا

كتب : محمد خيري

01:17 م 17/06/2026
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    برناردو سيلفا يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي
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    برناردو سيلفا
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    محاولة برناردو سيلفا الانزلاقية تصطدم بجاراد برانثويت وتسكن شباك جوردان بيكفورد
  • عرض 8 صورة
    محاولة برناردو سيلفا الانزلاقية تصطدم بجاراد برانثويت وتسكن شباك جوردان بيكفورد1
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    برناردو سيلفا وجوارديولا
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    برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي
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    برناردو سيلفا

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واصل ريال مدريد تحركاته القوية في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما أعلن اليوم الأربعاء تعاقده رسمياً مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا في صفقة انتقال حر عقب نهاية مشواره مع مانشستر سيتي.

ريال مدريد يتعاقد مع برناردو سيلفا

وأكد النادي الملكي في بيان رسمي توصله إلى اتفاق مع سيلفا يقضي بانضمامه إلى صفوف الفريق بعقد يمتد لموسمين، ليستمر داخل قلعة "سانتياجو برنابيو" حتى 30 يونيو 2028.

وجاء التعاقد مع الدولي البرتغالي بعد منافسة قوية من عدة أندية أوروبية أبدت اهتمامها بالحصول على خدماته، قبل أن ينجح ريال مدريد في حسم الصفقة لصالحه خلال فترة الانتقالات الحالية.

التدعيم في عهد مورينيو

وتعد صفقة برناردو سيلفا الثانية لريال مدريد هذا الصيف، بعد التعاقد مع الظهير الإسباني مارك كوكوريلا قادماً من تشيلسي، في إطار خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويملك سيلفا خبرات كبيرة على المستوى الأوروبي بعد سنوات ناجحة قضاها مع مانشستر سيتي، حيث شارك خلال الموسم الماضي في 53 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، مؤكداً مكانته كأحد أبرز لاعبي خط الوسط في القارة الأوروبية.

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ريال مدريد مورينيو برناردو سيلفا

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