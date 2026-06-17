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لماذا استثنى فيفا السعودية والعراق من بروتوكول الأعلام في كأس العالم 2026؟

كتب : هند عواد

12:28 م 17/06/2026

علم العراق والسعودية

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شهدت مباراة العراق والنرويج في الجولة الأولى من كأس العالم 2026 استثناء من بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن دخول علمي المنتخبين المشاركين في اللقاء.

وأدخل "فيفا" إجراءً جديداً في مباريات كأس العالم 2026، إذ تشهد المباريات اصطفاف جميع اللاعبين، سواء كانوا ضمن التشكيلة الأساسية أو البدلاء، في وسط الملعب أثناء عزف النشيد الوطني، مع استعراض علمين ضخمين خلفهم.

ويقوم المنظمون بنشر علمي الفريقين المشاركين على أرض الملعب أثناء عزف النشيد الوطني، إلا أن هذا البروتوكول تم استثناؤه مع منتخبين.

استثناء بروتوكول فيفا مع السعودية والعراق

خلال مباراة منتخب السعودية وأوروجواي على ملعب هارد روك، تم رفع علم "الأخضر" وعدم وضعه على الأرض أثناء عزف النشيد الوطني.

وتكرر الأمر نفسه في مباراة منتخب العراق أمام النرويج، إذ لم يُوضع علم أسود الرافدين على الأرض، في اللقاء الذي أُقيم فجر اليوم.

لماذا رفع علما السعودية والعراق عن الأرض؟

وفقاً لصحيفة "جلف تايمز"، لا يُسمح للعلم السعودي بملامسة الأرض، لأنه يحمل راية التوحيد، وذلك بناءً على طلب من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما وافق "فيفا" على طلب الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن علمه أيضاً، لاحتوائه على عبارة "الله أكبر".

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