كتبت- ميريت نادي:



انخفض سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 35 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 16-6-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي



انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4185 جنيهًا للجرام.



وتراجع الذهب عيار 18 إلى 5385 جنيهًا للجرام.



وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6280 جنيهًا للجرام.



وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7175 جنيهًا للجرام.



سعر جنيه الذهب



وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 50240 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 71750 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 223142 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 358750 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.28 % إلى نحو 4323 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.