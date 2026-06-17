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سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتب : ميريت نادي

09:44 ص 17/06/2026

سعر الذهب

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انخفض سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 20 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء 17-6-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4165 جنيهًا للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 5355 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6250 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7145 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 50000 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 71450 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 222209 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 357250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.13% إلى نحو 4325 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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سعر الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

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