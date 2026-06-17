اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، بنسبة نجاح بلغت 75.7%، وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وإبراهيم طلعت رئيس لجنة النظام والمراقبة "الكنترول".

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 130 ألفًا و335 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 98 ألفًا و70 طالبًا وطالبة، بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة والرصد بجميع الإدارات التعليمية.

اعتماد النتيجة بنسبة نجاح 75.7%

وحرص محافظ الدقهلية على إجراء اتصالات هاتفية بأوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، مقدمًا لهم ولأسرهم التهنئة على هذا التفوق المتميز، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق في المراحل التعليمية المقبلة.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن النتائج تعكس حجم الجهد الذي بذله الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون طوال العام الدراسي، مشيرًا إلى أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وأضاف أن أبناء الدقهلية يواصلون تحقيق النماذج المشرفة في مختلف المجالات العلمية والتعليمية، بما يعكس مكانة المحافظة وريادتها في قطاع التعليم.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه لجميع الطلاب الناجحين وأسرهم، كما وجه الشكر والتقدير للمعلمين والعاملين بقطاع التعليم على جهودهم خلال العام الدراسي، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على تطوير العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2026

جاءت الطالبة مي أسعد إبراهيم فرح صالح، بمدرسة حسين عبدالله خضير التابعة لإدارة شربين التعليمية، في المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع 280 درجة.

وحصل على المركز الثاني بمجموع 279.5 درجة كل من:

ميليندا محمود محمد أحمد الشبيشي – مدرسة صديقات الكتاب المقدس بإدارة بلقاس التعليمية.

رغد محسن معوض محسن علي – مدرسة الشهيد محمد سمير إدريس بإدارة شربين التعليمية.

جنى حاتم حمدي عبدالمطلب حسن – مدرسة الشهيد محمود عبدالخالق بإدارة دكرنس التعليمية.

جنى عبدالله يحيى عبدالوهاب أحمد جادو – مدرسة الشهيد أحمد حامد شعيب بإدارة ميت غمر التعليمية.

كما جاء في المركز السادس بمجموع 279 درجة:

رودينا يحيى وجيه عبدالمقصود عبدالفتاح – مدرسة زهير الفارع بنات بإدارة طلخا التعليمية.

جومانة أحمد إبراهيم عبدالغني اليماني – مدرسة محمد علي زاهر بالصالحات بإدارة بني عبيد التعليمية.

بسملة رضا عبدالرزاق أبو العنين – مدرسة منية محلة دمنة بإدارة شرق المنصورة التعليمية.

سلمى فوزي رمضان إسماعيل مصطفى – مدرسة الجلايلة الإعدادية بإدارة السنبلاوين التعليمية.

ليان محمد سمير كمال إبراهيم – مدرسة المنزلة الرسمية للغات بإدارة المنزلة التعليمية.

أكثر من 130 ألف طالب أدوا الامتحانات

وشهدت امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام مشاركة 130 ألفًا و335 طالبًا وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وحتى إعلان النتيجة بصورة رسمية.