إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع السكر والحديد وانخفاض الذهب

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

01:38 م 17/06/2026

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الكوسة والمكرونة والدواجن واللحوم والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-6-2026، بينما ارتفعت أسعار الحديد والسكر، حسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد "مصراوي" أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفق بيانات رسمية، ومنها:

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. انخفاض الكوسة

انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم.. الماكريل بـ250 جنيها للكيلو

ارتفاع أسعار الحديد وتراجع الأسمنت اليوم في الأسواق (موقع رسمي(

انخفاض أسعار المكرونة والدواجن واللحوم خلال تعاملات اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الأربعاء

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأسماك سعر الذهب خريطة الأسعار

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أين البُراق في هجرة الرسول من مكة إلى المدينة؟.. عالمة أزهرية ترد
أخبار

أين البُراق في هجرة الرسول من مكة إلى المدينة؟.. عالمة أزهرية ترد
كاميرات المراقبة تكشف: أعوان صبري نخنوخ اشتبكوا بالأيدي وبلطجوا ومنعوا
حوادث وقضايا

كاميرات المراقبة تكشف: أعوان صبري نخنوخ اشتبكوا بالأيدي وبلطجوا ومنعوا
ترامب خلال لقائه السيسي: هناك "كيمياء" بيننا منذ أول لقاء
شئون عربية و دولية

ترامب خلال لقائه السيسي: هناك "كيمياء" بيننا منذ أول لقاء
ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2026 برقم الجلوس
مدارس

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2026 برقم الجلوس
303 طلاب يحصدون الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية بالقاهرة
مدارس

303 طلاب يحصدون الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

البرتغال

البرتغال

- -

20:00

الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس العالم

النمسا

النمسا

3 1

07:00

الأردن

الأردن

كأس العالم

العراق

العراق

1 4

01:00

النرويج

النرويج

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2026 برقم الجلوس
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
شهادة خبير الأصوات حول رسالة تهديد صبري نخنوخ لمالك معرض السيارات | انفراد
الدولار يهبط دون 50 جنيها لأول مرة منذ 3 أشهر ونصف
"3 سيارات وصفعة على الوجه".. ماذا قال محامي المجني عليه في قضية صبري نخنوخ؟ | انفراد