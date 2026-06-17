انخفضت أسعار الكوسة والمكرونة والدواجن واللحوم والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-6-2026، بينما ارتفعت أسعار الحديد والسكر، حسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد "مصراوي" أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفق بيانات رسمية، ومنها:

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. انخفاض الكوسة

انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم.. الماكريل بـ250 جنيها للكيلو

ارتفاع أسعار الحديد وتراجع الأسمنت اليوم في الأسواق (موقع رسمي(

انخفاض أسعار المكرونة والدواجن واللحوم خلال تعاملات اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الأربعاء