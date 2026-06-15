ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 15-6-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4210 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5412 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6315 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7217 جنيه للجرام.

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 50520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 72170 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 224448 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 360850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.26% إلى نحو 4356 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.