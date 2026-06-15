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سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

12:47 م 15/06/2026

سعر الذهب

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ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 15-6-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4200 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5400 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6300 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7200 جنيه للجرام.

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 50400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 72000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 223920 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 360000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.83 % إلى نحو 4338 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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