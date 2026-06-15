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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الطماطم والدواجن والجبن والذهب

كتب : ميريت نادي

02:06 م 15/06/2026

خريطة الأسعار اليوم

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ارتفعت أسعار الطماطم، والدواجن، والحديد، والأسمنت، والجبن، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-6-2026، بينما انخفضت أسعار البيض، والسمك البلطي، والفول، والدقيق، والسكر، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. ارتفاع الطماطم

انخفاض أسعار البيض وارتفاع الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم.. انخفاض البلطي

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الفول والدقيق والسكر وارتفاع الجبن خلال تعاملات اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

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أسعار الأسماك سعر الذهب خريطة الأسعار

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