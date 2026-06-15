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بعد الهزيمة التاريخية.. هل تحطم تونس رقمها السلبي بإقالة مدربها؟

كتب : محمد عبد الهادي

09:33 م 15/06/2026
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    محمد علي بن رمضان لاعب منتخب تونس
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    محمد علي بن رمضان لاعب منتخب تونس

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تلقى المنتخب التونسي ضربة قوية في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2026، بعدما كشفت تقارير صحفية عن اقتراب رحيل المدير الفني صبري لموشي من منصبه، عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا أثليتيك"، فإن الاتحاد التونسي لكرة القدم يدرس إنهاء التعاقد مع لموشي خلال الساعات المقبلة، في خطوة قد تجعله أول مدرب يغادر منصبه بعد مباراة واحدة فقط في النسخة الحالية من المونديال.

وجاءت الهزيمة القاسية أمام المنتخب السويدي لتزيد من الضغوط على المدرب الفرنسي التونسي الأصل، خاصة أنها امتداد لسلسلة من النتائج السلبية التي حققها الفريق منذ توليه المسؤولية مطلع العام الجاري.

ولم ينجح لموشي سوى في تحقيق انتصار واحد خلال خمس مباريات قاد خلالها "نسور قرطاج"، مقابل ثلاث هزائم وتعادل.

ويعيش المنتخب التونسي وضعًا معقدًا في المجموعة السادسة، إذ يتذيل الترتيب بعد الجولة الأولى، قبل مواجهتين مصيريتين أمام اليابان وهولندا، ما يجعل فرصه في التأهل إلى الدور التالي مهددة مبكرًا.

وتعيد هذه الأزمة إلى الأذهان الرقم السلبي الذي تمتلكه تونس رفقة منتخبات السعودية و كوريا الجنوبية، كونهما أول من قاما بإقالة مدربيهم بعد مباراتين في كأس العالم لنسخة 1998.

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منتخب تونس صبري لموشي كأس العالم 2026 منتخب السويد

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