أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، أن الشائعات التي ترددت حول وصول سعر الدولار إلى أرقام فلكية مثل 300 جنيه هي محض تهريب ولا أساس لها من الصحة نهائيًا.

وأضاف مصطفى خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الدولار يتحرك حاليًا بين 51 و55 جنيهًا كحد أقصى، والانخفاض الأخير يعود لاستقرار منطقة الخليج.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أهمية قمة مجموعة السبع (G7) تكمن في تحكمها بـ30% إلى 40% من حجم الاقتصاد العالمي والناتج المحلي، واصفًا القمة بأنها "مجلس إدارة العالم".

وتابع أن "قمة السبع هي المحرك الرئيسي لمعدلات النمو وحركة الاستثمار والتجارة العالمية، مما يجعل التنسيق معها ضرورة استراتيجية".

وشدد الدكتور إبراهيم مصطفى على أن حضور الرئيس السيسي في القمة يعد فرصة ذهبية لإبراز إنجازات الدولة المصرية أمام كبار قادة العالم.

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر تسعى لعرض مجهوداتها في دعم القطاع الخاص وتعميق التصنيع المحلي وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، بقيادة رئيس الوزراء الذي يفتتح المصانع أسبوعيًا.