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الصادرات المصرية تخترق أسواق الكبار.. قفزة 15.6% إلى دول السبع خلال 2025

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

06:55 م 15/06/2026

التبادل التجاري بين مصر ودول السبع

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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع إلى نحو 36.5 مليار دولار خلال 2025 مقابل 29.9 مليار دولار في 2024، بنسبة نمو نحو 22.1%.

كما سجلت الصادرات المصرية إلى دول المجموعة نموًا بنسبة 15.6% لتصل إلى نحو 11.1 مليار دولار خلال 2025، مقارنة بنحو 9.6 مليار دولار في 2024، حسب "المركزي للتعبئة".

بينما تصدرت إيطاليا قائمة أكبر مستوردي المنتجات المصرية بنحو 4.1 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بنحو 2.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ1.6 مليار دولار تقريبًا، وألمانيا بحوالي 1.2 مليار دولار، وفرنسا بما يقرب من 1.1 مليار دولار، وفق "الإحصاء".

وحسب "المركزي للتعبئة"، يتصدر الوقود والزيوت المعدنية قائمة السلع المصرية المصدرة إلى دول السبع بنحو 2.2 مليار دولار، تليها الملابس الجاهزة بنحو 1.8 مليار دولار، ثم الخضر والفاكهة بقيمة 982 مليون دولار، والأسمدة بـ758 مليون دولار، والألومنيوم بـ571 مليون دولار.

الواردات تقفز بوتيرة أسرع

رغم نمو الصادرات، فإن الواردات المصرية من دول المجموعة ارتفعت بوتيرة أكبر بلغت 25.1%، لتصل إلى 25.4 مليار دولار خلال 2025، مقابل 20.3 مليار دولار في 2024، حسب الجهاز المركزي للاعبئة العامة والإحصاء.

ووفق البيانات الرسمية عن الجهاز، جاءت الولايات المتحدة بصدارة الدول المصدرة للسوق المصرية بقيمة 13 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من نصف واردات مصر من دول المجموعة مجتمعة، تلتها ألمانيا بقيمة 4.5 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ3 مليارات دولار.

وتتركز الواردات المصرية في السلع الإستراتيجية والرأسمالية، وعلى رأسها الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 8.4 مليار دولار، ثم الآلات والمعدات الكهربائية والميكانيكية بـ3.4 مليار دولار، والسيارات ووسائل النقل بـ2.2 مليار دولار، والحبوب والبذور الزيتية بـ2.1 مليار دولار، والأدوية ومنتجات الصيدلة بـ1.4 مليار دولار، حسب "المركزي للاعبئة العامة والإحصاء".

عجز تجاري يتجاوز 14 مليار دولار

وتكشف أرقام الجهاز أن العجز التجاري بين مصر ودول السبع بلغ نحو 14.3 مليار دولار خلال 2025، نتيجة تجاوز الواردات قيمة الصادرات بأكثر من الضعف.

بينما على صعيد الاستثمار، ارتفعت استثمارات دول مجموعة السبع في مصر إلى 10.1 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 9.2 مليار دولار في 2023-2024، بنمو بلغ 10.45%، حسب الجهاز.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى باستثمارات بلغت 3.3 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ2.9 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ2.5 مليار دولار، بينما سجلت الاستثمارات المصرية داخل دول المجموعة نحو 6.7 مليار دولار في 2024-2025، مقارنة بـ6.3 مليار دولار في 2023-2024، بزيادة 5.57%، وتصدرت إيطاليا الوجهات الاستثمارية للمؤسسات المصرية بقيمة 2.6 مليار دولار، وفق البيانات.

ومن أبرز المؤشرات التي أشار إليها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة السبع بنسبة 52.1% خلال العام المالي 2024-2025 لتصل إلى 4.8 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار في 2023-2024، واستحوذت الولايات المتحدة وحدها على 3.1 مليار دولار من هذه التحويلات، تلتها المملكة المتحدة بنحو 1.1 مليار دولار، في ظل وجود نحو 3.2 مليون مصري بدول مجموعة السبع حتى 2024.

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الإحصاء التبادل التجاري الاستثمارات دول السبع

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