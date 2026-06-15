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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 15 يونيو 2026

كتب : ميريت نادي

03:11 م 15/06/2026

البورصة المصرية

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يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 7171 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7228 جنيهًا.

الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6324 جنيهًا، والجرام عيار 18 إلى نحو 5421 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 50592 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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سعر الذهب سعر جنيه الذهب البورصة المصرية

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