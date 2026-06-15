إيلون ماسك: إيرادات "سبيس إكس" قد تتجاوز تريليون دولار بحلول 2030

توقع إيلون ماسك الملياردير الأمريكي أن تحقق شركة سبيس إكس (SpaceX) إيرادات سنوية تتجاوز تريليون دولار بحلول عام 2030، وذلك بعد يومين فقط من الإدراج التاريخي للشركة في البورصة، والذي رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليوني دولار.

وقال ماسك، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه يتوقع أن تتجاوز إيرادات الشركة حاجز التريليون دولار بحلول عام 2030، مضيفًا أنه "سيكون من المفاجئ إذا لم تتجاوز الإيرادات هذا المستوى بحلول عام 2031".

سبيس إكس سادس أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية

جاءت تصريحات ماسك ردًا على تعليق للصحفي والمحلل المالي جون إيرليشمان، في وقت أصبحت فيه سبيس إكس سادس أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، وهو ما عزز مكانة ماسك كأول شخص في العالم تصل ثروته إلى مستوى التريليون دولار.

وبحسب وكالة رويترز، فإنه رغم القفزة الكبيرة في القيمة السوقية لشركة "سبيس إكس"، فإن إيراداتها الحالية لا تزال أقل بكثير من إيرادات شركات التكنولوجيا العملاقة ذات التقييمات المرتفعة، مثل "أمازون" و"برودكوم".

ارتفاع إيرادات سبيس إكس ارتفعت خلال عام 2025

وأظهرت البيانات المالية للشركة أن إيرادات سبيس إكس ارتفعت خلال عام 2025 إلى نحو 18.67 مليار دولار، مقارنة مع 14.02 مليار دولار في العام السابق، إلا أن الشركة سجلت خسائر صافية بلغت 4.94 مليار دولار، مقابل أرباح صافية قدرها 791 مليون دولار في العام السابق.

وفي المقابل، لا تزال بعض المؤسسات المالية في وول ستريت تتبنى توقعات أكثر تحفظًا بشأن نمو الشركة، إذ رجح محللو جولدمان ساكس أن تتجاوز إيرادات سبيس إكس مستوى 470 مليار دولار بحلول عام 2030، بينما توقع مورجان ستانلي وصولها إلى نحو 330 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وهي تقديرات تقل كثيرًا عن توقعات إيلون ماسك.