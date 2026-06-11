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موعد صرف رواتب شهر يونيو للعاملين بالحكومة

كتب : منال المصري

12:13 م 11/06/2026 تعديل في 12:43 م

موعد صرف رواتب شهر يونيو للعاملين بالحكومة

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تبدأ وزارة المالية صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم 18 من الشهر الجاري بدلًا من يوم 24، وذلك بهدف التيسير على المواطنين ومنع التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي.

إتاحة الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي

تبدأ الوزارة إيداع الرواتب للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية المختلفة في ماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.

وناشدت وزارة المالية العاملين عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن الرواتب ستكون متاحة على مدار اليوم.

وكان عدد من الموظفين قد اشتكوا، قبل عيد الأضحى، من نقص السيولة في ماكينات الصراف الآلي (ATM)، بالتزامن مع صرف الرواتب والمعاشات وارتفاع معدلات السحب لتلبية احتياجات العيد.

هل يشمل مرتب يونيو الزيادة الجديدة؟

تبدأ وزارة المالية تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، بقيمة 1000 جنيه، اعتبارًا من شهر يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد، ما يعني أن مرتب شهر يونيو لن يتضمن أي زيادات.

وكانت وزارة المالية قد أقرت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه، اعتبارًا من العام المالي 2026/2027 الذي يبدأ في يوليو المقبل.

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الحد الأدنى للأجور وزارة المالية صرف المرتبات

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