تباينت آراء طلاب وطالبات القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهريّة، حول امتحان الفيزياء الذي عقد صباح السبت، بجميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وقال الطالب أحمد نصر: "الامتحان طويل جدًا ويحتاج إلى تركيز تام والطالب اللي مذاكر كويس هيقدر يحل ولكن فيه نقطتين صعبين".

وأضاف: "فيه جروبات على التليجرام بتسرّب الامتحانات بعد مرور نص ساعة من بداية اللجنة، رغم أن فيه تفتيش قبل دخول اللجان، ومش بيسمحوا لأي حد يدخل بالموبايل".

فيما قالت الطالبة سمية محمد، إن أسئلة الفيزياء لم تكن بها جزئيات غامضة، وجاءت جميعها من النماذج التجريبية لقطاع المعاهد، إلا أن الامتحان كان طويلًا ولا يتناسب مع الوقت المقدر بثلاث ساعات.

وقال الطالب عبدالمجيد محمد، إن امتحان الفيزياء لطلاب العلمي هذا العام يعد سهلًا بالمقارنة بامتحانات العام الماضي، ومن المعروف أن امتحان الفيزياء يكون خادعًا للطلاب.

وأضاف: "لا يمكن القول بأن الامتحان به أسئلة تعجيزية أو في مستوى نيوتن كما يزعم الطلاب كل عام، ويكفي الطالب أنه ذاكر بشكل جيد، وقام بحل النماذج التجريبية، ليجيب على كل أسئلة الامتحان".

وقالت الطالبة رحمة عبدالله: "الامتحان الحمد لله، كان جميل بس كان طويل، وغير مناسب للوقت".

مصدر بغرفة عمليات الثانوية الأزهريّة يعلّق على آراء الطلاب

كشف مصدر بغرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهريّة، أنه لم ترد حتى الآن شكاوى من امتحان الفيزياء من أي لجنة على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، السبت، أنه حال ورود أي شكاوى من الطلاب بشأن الامتحانات يتم تشكيل لجنة على الفور للتحقق من الأمر، وإذا ثبت احتواء الامتحان على أي حزئيات غامضة أو من خارج المنهج يتم توزيع درجته على باقي الأسئلة.