يترقب العاملين بالجهاز الإداري للدولة زيادة الحد الأدنى للأجور ألف جنيه ليصبح 8 آلاف جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.

كان أحمد كجوك وزير المالية، قال في وقت سابق، إن زيادة الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد.

كما سيتم زيادة العلاوة الدورية بنسبة 15%، في إطار حرص الحكومة على دعم العاملين بالدولة ومواجهة أعباء المعيشة.

قفزة في زيادة الحد الأدنى للأجور

قفز الحد الأدنى للأجور بنحو 566% إلى خلال آخر 12 عاما إلى 8 آلاف جنيه في يوليو المقبل بدلا من 1200 جنيه في 2014 .

ومصراوي في السطور التالية يعرض جدول المرتبات الجديد 2026 بعد الزيادة الجديدة بداية من يوليو المقبل:

الدرجة الممتازة: ارتفعت من 13200 جنيه إلى 14900 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة العالية: زادت من 11200 جنيه إلى 12900 جنيه بعد الزيادة.

مدير عام أو ما يعادلها: ارتفع من 10300 جنيه إلى 11400 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الأولى ارتفعت من 9200 جنيه إلى 10800 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الثانية: زادت من 8200 جنيه إلى 9500 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الثالثة التخصصية: ارتفعت من 8700 جنيه إلى 9100 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الرابعة: ارتفعت من 8200 جنيه إلى 9300 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: ارتفعت من 8100 جنيه إلى 9100 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: ارتفعت من 7 آلاف جنيه إلى 8100 جنيه.