يبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر نحو 8000 جنيه من المقرر تطبيقها في يوليو المقبل، بدلا من 7000 جنيه، حسبما صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مارس الماضي.

فأين مصر بين الدول العربية الأعلى من حيث الحد الأدنى للأجور؟

وحسب بيانات منصة تريدنج إيكونمي الأمريكية التي راجعها "مصراوي" وحدّثها وفق سعر صرف الدولار حتى نهاية تعاملات أمس، فإن مصر تأتي في المرتبة قبل الأخيرة في الدول الأقل عربيًا من حيث الحد الأدنى للأجور، ولا تقل عنها سوى اليمن التي يبلغ الحد الأدنى للأجور بها نحو 21000 ريال بما يقابل 88 دولارًا.

وتُظهر البيانات التي راجعها "مصراوي" أن تونس والجزائر تساوتا بالقيمة بالقيمة الدولارية بـ181 دولاراً لكل منهما، إذ يبلغ الأجر في تونس 528 ديناراً، وفي الجزائر 24000 دينار.

وسجل العراق حدًا أدنى للأجور بلغ 450000 دينار عراقي وهو ما يعادل 344 دولارًا، بينما جاء لبنان برقم اسمي ضخم نتيجة تراجع العملة المحلية بلغ 28000000 ليرة لبنانية، وهو ما يعادل 313 دولاراً وفق أسعار الصرف الحالية.

بينما بلغ الحد الأدنى في فلسطين 1880 شيكل، بما يعادل نحو 650 دولاراً، وجاءت الأردن بحد أدنى للأجور يبلغ 290 ديناراً، وهو ما يعادل نحو 409 دولارات، أما المغرب فقد سجل الحد الأدنى للأجور بها 3423 درهماً بما يكافئ 371 دولاراً.