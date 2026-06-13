واصل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعه بنحو 15 جنيهًا، في منتصف تعاملات السبت 13-6-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4170 جنيهًا للجرام.



وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5361 جنيهًا للجرام.



وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6255 جنيهًا للجرام.



وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7148 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 50040 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 71480 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 222302 جنيهات.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 357400 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17% إلى نحو 4219 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.