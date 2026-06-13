خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبلطي والزيت والذهب
كتب : أحمد الخطيب
خريطة الأسعار
ارتفعت أسعار الدواجن، الفول، والزيت، والعدس، والجبن، والسمك البلطي، خلال تعاملات اليوم السبت 13-6-2026، بينما انخفضت أسعار البيض، والحديد، والأسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.
ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:
ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)
انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق (موقع رسمي)
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. 70 جنيها لكيلو الليمون
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم.. ارتفاع البلطي
ارتفاع أسعار الفول والزيت والعدس والجبن خلال تعاملات اليوم
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت