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"الأزهر" تعزل أستاذًا بكلية الدراسات الإسلامية من وظيفته.. ما السبب؟

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:48 م 13/06/2026

كلية الدراسات الإسلامية للبنين بجامعة الأزهر بكفر

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أعلن الدكتور محمد توفيق أبو حديد، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية للبنين بجامعة الأزهر بكفر الشيخ، عزله من وظيفته.

وقال "أبو حديد"، عبر صفحته على "فيسبوك"، السبت: "جاءتني البشرى الآن بصدور قرار بعزلي من الوظيفة الذي كنت أنتظره وأؤمله، ولن يكون هناك سقف لفضائح قيادات الأزهر".

مصدر يكشف تفاصيل عزل الدكتور محمد توفيق أبو حديد

قال مصدر بلجنة التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن الدكتور محمد أبو حديد دأب خلال الفترة الماضية على مهاجمة قيادات الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، واتهم البعض منهم بالتربح من وظيفته.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، السبت، أن الدكتور دشّن صفحة على "فيسبوك" وجعلها وسيلة للهجوم على قيادات جامعة الأزهر والمشيخة وكذلك وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وزعم أن الوظائف القيادية تُسند لأشخاص عن طريق الواسطة والمحسوبية.

ولفت المصدر إلى أن الدكتور محمد توفيق أبو حديد، أحيل للتحقيق أكثر من مرة، وتم توجيه تحذيرات له، وانقطع عن العمل، ولذلك قررت جامعة الأزهر عزله من وظيفته.

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