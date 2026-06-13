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إيقاف 21 شركة عمرة بسبب المخالفات وتدني الأداء

كتب : محمد أبو بكر

02:56 م 13/06/2026

وزارة الحج والعمرة في السعودية

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أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إيقاف 21 شركة عمرة عن تقديم خدماتها، وذلك عقب تقييم أداء الموسم الماضي، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم العمرة الجديد وحرص الوزارة على ضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

إيقاف 21 شركة عمرة بسبب الأداء والمخالفات

أوضحت الوزارة، أن قرار الإيقاف شمل 15 شركة عمرة بسبب تدني مستوى الأداء وفق مؤشرات التقييم المعتمدة، بالإضافة إلى 6 شركات أخرى ثبت ارتكابها مخالفات للأنظمة والتعليمات المنظمة لنشاط خدمات المعتمرين.

وأكدت الوزارة، أن الإجراءات جاءت بعد رصد عدد من الملاحظات التشغيلية والتنظيمية التي استدعت تطبيق العقوبات النظامية بحق الشركات المخالفة.

وزارة الحج: مؤشرات رقابية لقياس جودة الخدمات

أشارت الوزارة، إلى أن منظومة التقييم تعتمد على مؤشرات تشغيلية ورقابية دقيقة لقياس مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين ومدى التزام الشركات بالضوابط والاشتراطات التنظيمية.

وأضافت أن هذه المؤشرات تسهم في تعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين تجربة المعتمرين والزوار.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تقديم تجربة متميزة وآمنة لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأوضحت أن تطوير قطاع العمرة يعتمد على الالتزام بالمعايير المهنية وجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين من مختلف دول العالم.

وزارة الحج: لا تهاون مع أي تقصير يمس حقوق المعتمرين

شددت الوزارة، على استمرار تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل حزم، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تقصير يؤثر على جودة الخدمات أو يمس حقوق ضيوف الرحمن.

وأوضحت أن التقييم المستمر لشركات العمرة يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتطوير القطاع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة خلال المواسم المقبلة.

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