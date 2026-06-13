إعلان

إعلام إيراني: تعرض عدد من البنوك لهجوم إلكتروني محتمل

كتب : وكالات

02:51 م 13/06/2026

‏هجوم إلكتروني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وسائل إعلام محلية في إيران بحدوث اضطرابات في عدد من البنوك، وسط تقارير تتحدث عن احتمال تعرضها لهجوم إلكتروني، في وقت لم تصدر فيه أي جهة رسمية تأكيداً أو نفياً لما يتم تداوله بشأن أسباب الخلل.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، السبت، أن عدة مؤسسات مصرفية من بينها بنك ملي وبنك تجارة وبنك صادرات شهدت مشكلات أثرت على الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، إضافة إلى أجهزة الصراف الآلي وأجهزة قراءة البطاقات.

وأشارت الوكالة إلى أن بعض المصادر تتحدث عن احتمال وقوع هجوم إلكتروني وراء هذه الاضطرابات، لكنها أوضحت أن الجهات الرسمية لم تؤكد هذه المعلومات أو تنفها حتى الآن، مضيفة أن المعطيات المتوافرة لا تزال غير كافية للوصول إلى استنتاج نهائي أو إصدار موقف حاسم بشأن طبيعة ما جرى.

وفي سياق متصل، قال عدد من السكان داخل إيران لشبكة سي إن إن إنهم يواجهون تداعيات اقتصادية صعبة تشمل انتشار البطالة وارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة، في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن التوترات العسكرية الناتجة عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي، وما تبعها من ردود إيرانية، إلى جانب الحصار الأمريكي الإيراني المتبادل على السفن غير المتحالفة في مضيق هرمز، ساهمت في توسيع نطاق الاضطرابات الاقتصادية داخل المنطقة وخارجها.
وأضاف أن هذه التطورات انعكست على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، وأدت إلى تقلبات في أسعار النفط وتزايد المخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي في عدد من الدول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجوم إلكتروني مضيق هرمز حرب إيران إيران وأمريكا الخدمات الإلكترونية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إيران تعلن موعد مراسم جنازة ودفن المرشد الأعلى علي خامنئي
شئون عربية و دولية

إيران تعلن موعد مراسم جنازة ودفن المرشد الأعلى علي خامنئي

الأعلى للإعلام يستدعي ممثل النهار ومسؤول حساب أحمد شوبير.. تفاصيل
أخبار مصر

الأعلى للإعلام يستدعي ممثل النهار ومسؤول حساب أحمد شوبير.. تفاصيل
لقطات من زفاف نجل سيد رجب.."زغروطة" والد العريس ورقص ليلى وغناء تامر حسني
زووم

لقطات من زفاف نجل سيد رجب.."زغروطة" والد العريس ورقص ليلى وغناء تامر حسني

تباين آراء طلاب الثانوية الأزهرية بشأن الفيزياء.. ومصدر: لا شكاوى
الأزهر

تباين آراء طلاب الثانوية الأزهرية بشأن الفيزياء.. ومصدر: لا شكاوى
حاتم صلاح: الجواز وشه حلو عليا.. وننتظر مولودنا الأول
زووم

حاتم صلاح: الجواز وشه حلو عليا.. وننتظر مولودنا الأول

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان