ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة

كتب : آية محمد

10:18 ص 09/01/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 47 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 9-1-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3985 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5125 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5980 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6835 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 47840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68350 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 212568 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 341750 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.11% إلى نحو 4471 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

