إصابة شخصين في حادث سير بمدينة السلام بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أُصيب شخصان في حادث سير بمحافظة السويس، بعدما صدمتهما سيارة مسرعة بمدينة السلام، حيث جرى نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الجهات المعنية بمحافظة السويس قد تلقت بلاغًا يفيد بإصابة شخصين، إثر تعرضهما للدهس من سيارة مسرعة بمدينة السلام 2، أثناء ترجلِهما وعبورهما طريق الخدمات الموازي لطريق "القاهرة – السويس".

وانتقلت سيارات إسعاف السويس إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي. وقال مصدر طبي إن قسم الطوارئ استقبل المصابين، وخضعا للفحص الطبي.

وتبيّن إصابة أحدهما بكسر في الذراع، فيما أُصيب الآخر بجروح وكدمات متفرقة، وجرى نقلهما إلى قسمي العظام والباطنة لاستكمال العلاج تحت الملاحظة الطبية.