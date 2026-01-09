إعلان

الطقس اليوم.. منخفض قطبي خلال ساعات وأمطار غزيرة

كتب : محمد نصار

09:00 ص 09/01/2026

أمطار غزيرة

يبدأ اليوم الجمعة الموافق 9 يناير 2025، تأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الحرارة مع نشاط قوي للرياح قد يتجاوز 70 كم/ ساعة على البحر المتوسط.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار الغزيرة ستتركز على السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت أن درجات الحرارة الصغرى ليلًا ستنخفض إلى 12 درجة في القاهرة الكبرى، مع برودة شديدة في المحافظات الداخلية مثل الأقصر وأسوان.

وأضافت منار غانم، أن هذا المنخفض يمثل تحولًا جويًا مؤقتًا، مع توقعات بعودة الاستقرار تدريجيًا بدءًا من السبت، مع استمرار البرودة الليلية على معظم الأنحاء.

أمطار غزيرة الأرصاد الجوية رياح أمطار شبورة الطقس درجات الحرارة

