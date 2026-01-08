إعلان

"دالتكس" تشارك في معرض "أجري إكسبو" 2026 بمنظومة زراعية تدعم الاستدامة

كتب : دينا خالد

09:36 م 08/01/2026

شركة دالتكس

شاركت شركة دالتكس، في فعاليات معرض أجري إكسبو 2026، الذي يعد من أهم الفعاليات المتخصصة في القطاع الزراعي على مستوى مصر والمنطقة، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية دالتكس إلى دعم منظومة الزراعة الحديثة، وتعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا في تطوير القطاع الزراعي المصري، بما يواكب المتغيرات العالمية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

واستعرضت الشركة مجموعة متطورة من الآلات والمعدات الزراعية الحديثة المصممة لتحسين كفاءة العمليات الزراعية وتقليل الجهد والتكلفة، إلى جانب عرض تقاوي البطاطس المعتمدة، والشتلات الزراعية، والمبيدات، والأسمدة التي تلبي احتياجات مختلف أنماط الزراعة.

وتهدف هذه المنظومة إلى تقديم حلول عملية للمزارعين تساعدهم على رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، مع الالتزام بالمعايير البيئية ومتطلبات الزراعة الآمنة، بما يعزز من تنافسية المنتج الزراعي المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

دعم الاستدامة وترشيد الموارد الزراعية

وتركز دالتكس خلال مشاركتها في أجري إكسبو 2026 على توفير منتجات وحلول متكاملة تسهم في ترشيد استهلاك المياه، وتقليل الاعتماد على المدخلات التقليدية، وتحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية.

ويتماشى ذلك مع توجهات الدولة المصرية نحو التوسع في الزراعة الذكية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وزيادة الطلب على الغذاء.

وتسعى دالتكس من خلال مشاركتها في المعرض إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع المزارعين والمستثمرين والخبراء، والتعريف بأحدث تقنياتها ومنتجاتها الزراعية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، واستعراض الفرص المستقبلية للنمو والتوسع.

شركة دالتكس معرض أجري إكسبو 2026 منظومة الزراعة الحديثة

محتوى مدفوع

إعلان

إعلان

