خبير أسواق مال: الطروحات تعيد العصر الذهبي للبورصة

قال محمد كمال، خبير أسواق المال، إن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تستكمل مرحلة الصعود القوية التي بدأتها منذ نهاية العام الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "حققت المؤشرات مكاسب كبيرة جدًا.. من استثمر على مدار 2025 حقق مع مؤشر إيجي إكس 30 عائدًا يقارب 40%، بينما وصل عائد مؤشر إيجي إكس 70 إلى حوالي 60%".

وأضاف "كمال"، أن التراجع الطفيف الذي شهده مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة يعكس عمليات جني أرباح طبيعية أو تأثيرات بيع محدودة، مشيرًا إلى أن هذه التحركات لا تثير مخاوف.

وتابع: "نستكمل على مدار شهر يناير مرحلة الصعود، خاصة لمؤشر إيجي إكس 70 الذي نعول عليه كثيرًا"، مؤكدًا أن تخفيضات الفائدة المتوقعة في فبراير ستُعزز من صعود هذا المؤشر.

وأوضح خبير الأسواق، أنه لا يعتقد أن زيادة عدد ساعات التداول ستؤثر إيجابيًا على أحجام التداول بذات القدر، مشيرًا إلى أن ما ينشط السوق حقًا هو تسريع برنامج الطروحات الحكومية والخاصة.

وأضاف: "نتوقع 8 طروحات في القطاع الخاص خلال 2026، وهذا هو المحرك الحقيقي لتعميق السوق وزيادة أحجام التداول، وليس عدد الساعات".

وأشار محمد كمال، إلى أن أحجام التداول التي تجاوزت مليار جنيه تُعد مرضية في التوقيت الحالي مع دخول الإجازات، متوقعًا زيادتها مع بدء تنفيذ برنامج الطروحات وعودة المؤسسات الأجنبية بكامل قوتها بداية فبراير.

