قبل صدام الكاميرون.. ماذا يفعل منتخب المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا؟

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة، نحو الصدام الكروي المرتقب بين منتخب المغرب، ونظيره منتخب الكاميرون، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويمتلك "أسود الأطلس"، تاريخَا كبيرًا في البطولة القارية الكبرى، خاصة في الأدوار الإقصائية في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ماذا قدم منتخب المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا؟

1998: خرج من ربع النهائي أمام جنوب أفريقيا.

2004: تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على الجزائر (واستمر حتى النهائي).

2017: خرج من ربع النهائي أمام مصر.

2021: خرج من ربع النهائي أمام مصر.

2023 (أقيمت في 2024): خرج من دور الـ16.

2025: تأهل لمواجهة الكاميرون في ربع النهائي.

