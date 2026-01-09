مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

- -
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

قبل صدام الكاميرون.. ماذا يفعل منتخب المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا؟

كتب : محمد عبد الهادي

08:00 ص 09/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    دعم مغربي لمنتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    منتخب المغرب (7) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب المغرب
  • عرض 10 صورة
    منتخب المغرب
  • عرض 10 صورة
    منتخب المغرب (10) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب المغرب (14) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب المغرب (11) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب المغرب (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب المغرب (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة، نحو الصدام الكروي المرتقب بين منتخب المغرب، ونظيره منتخب الكاميرون، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويمتلك "أسود الأطلس"، تاريخَا كبيرًا في البطولة القارية الكبرى، خاصة في الأدوار الإقصائية في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ماذا قدم منتخب المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا؟

1998: خرج من ربع النهائي أمام جنوب أفريقيا.

2004: تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على الجزائر (واستمر حتى النهائي).

2017: خرج من ربع النهائي أمام مصر.

2021: خرج من ربع النهائي أمام مصر.

2023 (أقيمت في 2024): خرج من دور الـ16.

2025: تأهل لمواجهة الكاميرون في ربع النهائي.

إقرأ أيضًا:

مبلغ خرافي.. كم تبلغ ثروة أشرف حكيمي نجم المغرب؟

"اتهامات بالسحر وسخرية وتكريم".. القصة الكاملة لمشجع الكونغو لومومبا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية أرقام منتخب المغرب في ربع النهائي المغرب والكاميرون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

صور.. تكريم الفائزين بجوائز ساويرس الثقافية
أخبار مصر

صور.. تكريم الفائزين بجوائز ساويرس الثقافية

"ظهور خاص للخطيب".. 15 صورة لمشاركة ثنائي الأهلي في إعلان لإحدى شركات السيارات
مصراوي ستوري

"ظهور خاص للخطيب".. 15 صورة لمشاركة ثنائي الأهلي في إعلان لإحدى شركات السيارات
بدأت مبكرًا قبل موعدها.. هطول أمطار الفيضة الكبرى على الإسكندرية- صور
أخبار المحافظات

بدأت مبكرًا قبل موعدها.. هطول أمطار الفيضة الكبرى على الإسكندرية- صور
ترامب: لم أتناول أدوية السمنة وربما يجب علي ذلك
شئون عربية و دولية

ترامب: لم أتناول أدوية السمنة وربما يجب علي ذلك
حكاية لقاء الوداع بين "السباح" يوسف وأمه.. بدء بـ"تمرة وانتهى بجثة" (فيديو)
حوادث وقضايا

حكاية لقاء الوداع بين "السباح" يوسف وأمه.. بدء بـ"تمرة وانتهى بجثة" (فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان