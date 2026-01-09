شرط لاستخراج تأشيرة الحج السياحي.. ما هي شهادة الاستطاعة الصحية؟

أكد محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، أن شهادة الاستطاعة الصحية أصبحت أحد الاشتراطات الأساسية والملزمة لحجاج السياحة، ولا يمكن استكمال إجراءات السفر أو إصدار تأشيرة الحج بدونها، وذلك ضمن الضوابط المنظمة لموسم الحج السياحي لهذا العام، وبما يتوافق مع التعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح "كارم"، في تصريحات إلى مصراوي، أن شهادة الاستطاعة الصحية هي وثيقة طبية رسمية تثبت قدرة الحاج الصحية على أداء مناسك الحج، وتصدر حصريًا من المستشفيات المعتمدة لدى وزارة الصحة والسكان، بعد إجراء كشف طبي شامل يحدد مدى لياقة المتقدم بدنيًا وصحيًا لتحمل مشقة المناسك.

لماذا تُعد الشهادة شرطًا إلزاميًا؟

أشار "كارم"، إلى أن الالتزام بالحصول على شهادة الاستطاعة الصحية يأتي ضمن الاستعدادات المكثفة والمتابعة المستمرة لإجراءات موسم الحج السياحي، خاصة فيما يتعلق بإجراءات إصدار التأشيرات لحجاج شركات السياحة، مؤكدًا أنه لن يُسمح باستكمال أي خطوة في ملف التأشيرة دون تقديم الشهادة، وفق وزارة السياحة والآثار.

كانت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أكدت أنه لن يتم إصدار تأشيرة الحج السياحي هذا العام إلا بعد تقديم شهادة الاستطاعة الصحية المعتمدة، باعتبارها عنصرًا محوريًا في منظومة التنظيم الصحي للحج.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج منذ بدء الرحلة وحتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن، وذلك بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، ووزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع الجهات المناظرة بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت أن الشهادة تضمن خضوع الحاج لكشف طبي دقيق، وإقراره بقدرته الصحية على أداء المناسك، بما يسهم في تنظيم الموسم وتفادي أي مخاطر صحية محتملة خلال أداء الفريضة.

اعتماد الشهادة عبر "مسار نسك" وحملها أثناء السفر

شددت سامية سامي، على أنه تم التنسيق مع غرفة شركات السياحة لإلزام الشركات المنظمة لبرامج الحج السياحي بالتأكد من حصول جميع حجاجها على شهادة الاستطاعة الصحية قبل استكمال إجراءات السفر، على أن يتم اعتماد الشهادة إلكترونيًا عبر منصة "مسار نسك" السعودية كشرط أساسي لصدور التأشيرة.

كيف يحصل المواطن على شهادة الاستطاعة الصحية؟

بينت مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج السياحي يمكنهم الاطلاع على قائمة المستشفيات المعتمدة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية في مختلف المحافظات، من خلال بوابة الإدارة المركزية لشركات السياحة، مؤكدة أهمية الالتزام بالإجراءات لضمان موسم حج آمن ومنظم.

