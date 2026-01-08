شراء أم بيع الذهب والفضة؟.. خبراء يوضحون الأفضل في الوقت الحالي

أكد خبراء الذهب والفضة خلال حديثهم مع "مصراوي" أن التوقيت الحالي مناسب للشراء وليس للبيع، مشيرين إلى أن مؤشرات السوق ترجح صعود الأسعار خلال الفترة المقبلة مما يجعل الشراء حاليًا فرصة جيدة، خاصة مع حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها السوق.

شهدت أسعار الذهب تراجعات خلال اليومين الماضيين بعد موجة من الارتفاعات عالميًا ومحليًا، حيث انخفض سعر الأونصة إلى 4428 دولارًا بنسبة تراجع 0.66%خلال تعاملات اليوم بحسب آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبيرج، كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5940 جنيهًا للجرام.

وتراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم بنسبة 3.75% لتسجل 75.29 دولارًا للأونصة وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبيرج، بعد أن كانت حققت مكاسب قوية خلال الأسبوع الجاري وصلت إلى نحو 8% عالميًا في أول رد فعل على التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

كانت أسعار الذهب والفضة قفزت بشكل مفاجئ الأسبوع الحالي بعد الضربة العسكرية الأمريكية لفنزويلا واعتقال رئيسها وزوجته قبل أن يعود الذهب والفضة للتراجع مجددا.

شراء بالإجماع

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن التوقيت الحالي يُعد مناسبًا لشراء الذهب وليس بيعه، مشيرًا إلى أن البيع يجب أن يقتصر فقط على من يحتاج إلى سيولة وبالقدر الذي يلبي احتياجه، حتى يتمكن من تحقيق مكاسب لاحقًا مع ارتفاع الأسعار.

وأوضح نجيب أن المؤشرات العامة لسوق الذهب ترجح استمرار الصعود خلال الفترة المقبلة، مما يجعل الشراء في الوقت الحالي فرصة جيدة، خاصة مع استقرار الأسعار نسبيًا.

ونصح المقبلين على الخطوبة أو الزواج بالشراء الآن قبل أي زيادات متوقعة.

واتفق معه سيد زكريا، أمين اللجنة النقابية لصياغ مصر، مؤكدًا أن الذهب لا يُباع إلا عند الحاجة للسيولة ويفضل الاحتفاظ به في غير ذلك.

وأشار إلى أن فترات استقرار الأسعار تُعد الأنسب للشراء، لافتًا إلى أنه رغم الارتفاعات في الفترة السابقة إلا أنه لا يزال الوقت مناسبًا للشراء مع توقعات بمزيد من الزيادات.

وأضاف زكريا أن السوق يشهد حاليًا حالة من الهدوء النسبي مع تحركات محدودة في الأسعار صعودًا وهبوطًا بنحو 20 جنيهًا، موضحًا أن فك الودائع البنكية خلال الفترة المقبلة قد يدفع الأسعار للارتفاع محليًا، إلى جانب الزيادات المتوقعة عالميًا.

من جانبه، قال كريم حمدان، تاجر الفضة وخبير المعادن الثمينة، إن السوق يمر حاليًا بمرحلة تصحيح أسعار مما يجعل التوقيت مناسبًا للشراء على دفعات أو على أكثر من مرة، للاستفادة من أي تراجعات محتملة.

وشدد حمدان على عدم بيع الفضة في الوقت الحالي حتى ولو جرامًا واحدًا، متوقعًا أن تصل أسعارها إلى نحو 100 دولار للأونصة بحلول شهر أكتوبر، مما يتيح فرصًا أكبر لتحقيق مكاسب مستقبلية.

