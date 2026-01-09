مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم الجمعة

نجم المغرب السابق يتحدث عن سيناريوهات أمم إفريقيا ويوجه رسالة إلى صلاح

قبل صدام الكاميرون.. ماذا يفعل منتخب المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا؟

تنطلق اليوم الجمعة الموافق 9 يناير الجاري، مباريات دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وتقام اليوم الجمعة، مباراتين في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، الأولى تجمع بين مالي والسنغال، المباراة الثانية بين المغرب والكاميرون.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم:

مالي ضد السنغال، 6 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 1".

المغرب ضد الكاميرون، 9 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 1".

والجدير بالذكر أن النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا تقام في المغرب، انطلقت في 21 ديسمبر الماضي 2025 وتستمر حتى يوم 18 يناير الجاري 2026.