مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم الجمعة

كتب : مصراوي

10:00 ص 09/01/2026
تنطلق اليوم الجمعة الموافق 9 يناير الجاري، مباريات دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وتقام اليوم الجمعة، مباراتين في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، الأولى تجمع بين مالي والسنغال، المباراة الثانية بين المغرب والكاميرون.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم:

مالي ضد السنغال، 6 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 1".

المغرب ضد الكاميرون، 9 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 1".

والجدير بالذكر أن النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا تقام في المغرب، انطلقت في 21 ديسمبر الماضي 2025 وتستمر حتى يوم 18 يناير الجاري 2026.

كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر مالي ضد السنغال المغرب والكاميرون

