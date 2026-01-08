إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع وحيدا بختام تعاملات اليوم الخميس

كتب : مصراوي

03:41 م 08/01/2026

البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.75% عند مستوى 41856 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.56%، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.55%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 17.7 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 15.08 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 2.6 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 2.13% عند مستوى 41543 نقطة، بختام جلسة الثلاثاء الماضي.

البورصة البورصة المصرية أسهم البورصة المصرية

