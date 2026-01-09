كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن طريقة حساب فاتورة الكهرباء في ظل اختلاف أنظمة العدادات، خاصة بين العداد الكودي والعداد مسبق الدفع، وفيما يلي توضيح مبسط لكيفية المحاسبة في كل منهما.

وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن العداد الكودي يتم محاسبة المشترك الخاص به وفق شرائح الاستهلاك المعتمدة نفسها المطبقة على العدادات التقليدية، حيث يتم احتساب الفاتورة بناءً على الفرق بين قراءة العداد الحالية والسابقة، ثم توزيع الاستهلاك على الشرائح المحددة، مع عدم تمتع العداد الكودي ببعض المزايا الخاصة بالدعم أو التعاقد الدائم.

وأضافت المصادر، في تصريحات إلى مصراوي، أن العداد مسبق الدفع يعمل بنظام الشحن المسبق، حيث يقوم المواطن بشحن الكارت بقيمة مالية محددة، ويتم خصم الاستهلاك تلقائيًا وفقًا للشرائح، بالإضافة إلى خصم رسوم خدمة شهرية ثابتة، مشيرة إلى أن هذا النظام يمنح المشترك قدرة أكبر على التحكم في الاستهلاك ومتابعته أولًا بأول.

فيما جددت وزارة الكهرباء، تأكيدها على أن قيمة الاستهلاك لا تختلف من حيث الشرائح بين أنواع العدادات، وإنما يختلف أسلوب السداد فقط، داعية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك لتجنب الانتقال إلى شرائح أعلى تؤدي لزيادة قيمة الفاتورة.

وناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، المواطنين ضرورة متابعة معدلات الاستهلاك الشهرية، خاصة خلال فترات زيادة الأحمال، لضمان عدم تجاوز الحدود المقررة للشرائح المدعومة.

