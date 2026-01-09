إعلان

كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع

كتب : محمد صلاح

08:00 ص 09/01/2026

فواتير الكهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن طريقة حساب فاتورة الكهرباء في ظل اختلاف أنظمة العدادات، خاصة بين العداد الكودي والعداد مسبق الدفع، وفيما يلي توضيح مبسط لكيفية المحاسبة في كل منهما.

وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن العداد الكودي يتم محاسبة المشترك الخاص به وفق شرائح الاستهلاك المعتمدة نفسها المطبقة على العدادات التقليدية، حيث يتم احتساب الفاتورة بناءً على الفرق بين قراءة العداد الحالية والسابقة، ثم توزيع الاستهلاك على الشرائح المحددة، مع عدم تمتع العداد الكودي ببعض المزايا الخاصة بالدعم أو التعاقد الدائم.

وأضافت المصادر، في تصريحات إلى مصراوي، أن العداد مسبق الدفع يعمل بنظام الشحن المسبق، حيث يقوم المواطن بشحن الكارت بقيمة مالية محددة، ويتم خصم الاستهلاك تلقائيًا وفقًا للشرائح، بالإضافة إلى خصم رسوم خدمة شهرية ثابتة، مشيرة إلى أن هذا النظام يمنح المشترك قدرة أكبر على التحكم في الاستهلاك ومتابعته أولًا بأول.

فيما جددت وزارة الكهرباء، تأكيدها على أن قيمة الاستهلاك لا تختلف من حيث الشرائح بين أنواع العدادات، وإنما يختلف أسلوب السداد فقط، داعية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك لتجنب الانتقال إلى شرائح أعلى تؤدي لزيادة قيمة الفاتورة.

وناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، المواطنين ضرورة متابعة معدلات الاستهلاك الشهرية، خاصة خلال فترات زيادة الأحمال، لضمان عدم تجاوز الحدود المقررة للشرائح المدعومة.

اقرأ أيضًا:

قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان

نجيب ساويرس: التضييق على الحريات سيقتل الإبداع

سميح ساويرس: الثقافة لها أهمية كبرى بعد التعليم

قرار جديد من الزراعة بشأن صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حساب فاتورة الكهرباء العداد الكودي العداد مسبق الدفع طريقة حساب فاتورة الكهرباء وزارة الكهرباء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"خماسي في الدفاع".. مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

"خماسي في الدفاع".. مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة كوت ديفوار
"وقت إضافي".. كمبيوتر أوبتا يتوقع نتيجة منتخب مصر كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

"وقت إضافي".. كمبيوتر أوبتا يتوقع نتيجة منتخب مصر كوت ديفوار

ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
مينا رزق: 720 مليون جائع عالميًا.. ورئاستي للفاو مسؤولية كبيرة
أخبار مصر

مينا رزق: 720 مليون جائع عالميًا.. ورئاستي للفاو مسؤولية كبيرة
بدأت مبكرًا قبل موعدها.. هطول أمطار الفيضة الكبرى على الإسكندرية- صور
أخبار المحافظات

بدأت مبكرًا قبل موعدها.. هطول أمطار الفيضة الكبرى على الإسكندرية- صور

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان