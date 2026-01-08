إعلان

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميما يشبه واجهة الموقع

كتب : أحمد الخطيب

04:02 م 08/01/2026 تعديل في 04:52 م

فخ الكريبتو

رصد موقع مصراوي محاولة احتيال ونصب تستخدم تصميم مشابه لواجهة مصراوي، ويحاول خداع المستخدمين ودفعهم إلى الوقوع في فخ الاحتيال الاستثماري في العملات الرقمية (الكريبتو).

ويحذر مصراوي الجمهور من الوقوع في فخ هذا الاحتيال، مؤكدا كذب التقارير التي تزعم تحقيق أرباح ضخمة خلال فترات قصيرة، أو تنسب تصريحات مضللة إلى شخصيات عامة وخبراء اقتصاد، بهدف إضفاء مصداقية زائفة على منصات استثمار غير مرخصة.

ويلفت مصراوي انتباه القراء إلى أن المحتالين يعتمدون على روابط ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي أو رسائل مباشرة تقود المستخدم إلى واجهة موقع تشبه واجهة موقع مصراوي، قبل توجيهه إلى صفحة تسجيل تطلب بيانات شخصية أو تحويلات مالية بدعوى الاستثمار.

4 نصائح حتى لا تقع في "فخ احتيال الكريبتو"

يحذر مصراوي من أن أي عرض استثماري يَعِد بأرباح مضمونة أو سريعة هو مؤشر خطر واضح، ويدعو القراء إلى الحرص على 4 إجراءات حتى لا يقعوا في فخ احتيال الكريبتو":

1- التأكد من عنوان الموقع الإلكتروني (URL) بدقة.

2- عدم إدخال أي بيانات شخصية أو مالية عبر روابط مجهولة.

3- التحقق من الأخبار عبر الموقع الرسمي للمؤسسة الصحفية.

4- الإبلاغ عن الصفحات والمواقع المشبوهة فورا.

