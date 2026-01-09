إعلان

الطنطاوي قارئًا والهواري خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:30 ص 09/01/2026

الجامع الأزهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، اليوم، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ إٍسماعيل الطنطاوي، فيما يُلقي الخطبة الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة، اليوم، مؤكدة أن الخطبة الأولى تتناول "قيمة الاحترام"، وتهدف إلى التوعية بترسيخ قيمة الاحترام وأثرها في ازدهار العلاقات الإنسانية.

وأشارت إلى أن موضوع خطبة الجمعة الثانية سيتناول "التبرع بالدم" وَمَنۡ أَحۡیَاهَا فَكَأَنَّمَاۤ أَحۡیَا ٱلنَّاسَ جَمِیعࣰاۚ".

اقرأ أيضًا:

قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان

نجيب ساويرس: التضييق على الحريات سيقتل الإبداع

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صلاة الجمعة الجامع الأزهر الشيخ إٍسماعيل الطنطاوي الدكتور محمود الهواري مجمع البحوث الإسلامية خطبة الجمعة وزارة الأوقاف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
بدأت مبكرًا قبل موعدها.. هطول أمطار الفيضة الكبرى على الإسكندرية- صور
أخبار المحافظات

بدأت مبكرًا قبل موعدها.. هطول أمطار الفيضة الكبرى على الإسكندرية- صور
زوجة محمد عواد تشارك متابعيها 15 صورة جديدة
مصراوي ستوري

زوجة محمد عواد تشارك متابعيها 15 صورة جديدة
"خماسي في الدفاع".. مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

"خماسي في الدفاع".. مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة كوت ديفوار
مينا رزق: 720 مليون جائع عالميًا.. ورئاستي للفاو مسؤولية كبيرة
أخبار مصر

مينا رزق: 720 مليون جائع عالميًا.. ورئاستي للفاو مسؤولية كبيرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان