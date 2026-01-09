آخر تتويج بكأس أمم إفريقيا للمنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي 2025

"معركة".. نجم منتخب كوت ديفوار يتحدث عن مواجهة مصر في أمم أفريقيا

ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق دور الربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والذي سيشهد منافسات من العيار الثقيل بين الـ8 منتخبات المتأهلة.

ومن بين الـ8 منتخبات المتواجدة في ربع النهائي، توجت جميع المنتخبات بكأس الأمم الأفريقية، ماعدا منتخب مالي الذي لم يسبق له تذوق طعم الأميرة السمراء.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، آخر تتويج ببطولة أمم أفريقيا للمنتخبات المشاركة في ربع النهائي كالتالي:

منتخب كوت ديفوار - آخر تتويج في نسخة 2023

منتخب السنغال - آخر تتويج في نسخة 2021

منتخب الجزائر - آخر تتويج في نسخة 2019

منتخب الكاميرون- آخر تتويج في نسخة 2017

منتخب نيجيريا - آخر تتويج في نسخة 2013

منتخب مصر - آخر تتويج في نسخة 2010

منتخب المغرب - آخر تتويج في نسخة 1976

منتخب مالي - لم يسبق لها التتويج باللقب

