آخر تتويج بكأس أمم إفريقيا للمنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي 2025
كتب : محمد عبد الهادي
ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق دور الربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والذي سيشهد منافسات من العيار الثقيل بين الـ8 منتخبات المتأهلة.
ومن بين الـ8 منتخبات المتواجدة في ربع النهائي، توجت جميع المنتخبات بكأس الأمم الأفريقية، ماعدا منتخب مالي الذي لم يسبق له تذوق طعم الأميرة السمراء.
ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، آخر تتويج ببطولة أمم أفريقيا للمنتخبات المشاركة في ربع النهائي كالتالي:
منتخب كوت ديفوار - آخر تتويج في نسخة 2023
منتخب السنغال - آخر تتويج في نسخة 2021
منتخب الجزائر - آخر تتويج في نسخة 2019
منتخب الكاميرون- آخر تتويج في نسخة 2017
منتخب نيجيريا - آخر تتويج في نسخة 2013
منتخب مصر - آخر تتويج في نسخة 2010
منتخب المغرب - آخر تتويج في نسخة 1976
منتخب مالي - لم يسبق لها التتويج باللقب
