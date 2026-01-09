مباريات الأمس
آخر تتويج بكأس أمم إفريقيا للمنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي 2025

كتب : محمد عبد الهادي

09:00 ص 09/01/2026
    بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب
    أغرب 6 مشاهد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية قبل مشجع الكونغو (9)
    مصر والكاميرون كأس الأمم الأفريقية 2008 (5)
    مصر والكاميرون كأس الأمم الأفريقية 2008 (6)
    مصر والكاميرون كأس الأمم الأفريقية 2008 (1)
    مصر والكاميرون كأس الأمم الأفريقية 2008 (4)
    كأس الأمم الأفريقية
    مشجع من بوركينا فاسو يبدو على هيئة ساحر في مبارة بلاده ضد الغابون في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022

ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق دور الربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والذي سيشهد منافسات من العيار الثقيل بين الـ8 منتخبات المتأهلة.

ومن بين الـ8 منتخبات المتواجدة في ربع النهائي، توجت جميع المنتخبات بكأس الأمم الأفريقية، ماعدا منتخب مالي الذي لم يسبق له تذوق طعم الأميرة السمراء.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، آخر تتويج ببطولة أمم أفريقيا للمنتخبات المشاركة في ربع النهائي كالتالي:

منتخب كوت ديفوار - آخر تتويج في نسخة 2023

منتخب السنغال - آخر تتويج في نسخة 2021

منتخب الجزائر - آخر تتويج في نسخة 2019

منتخب الكاميرون- آخر تتويج في نسخة 2017

منتخب نيجيريا - آخر تتويج في نسخة 2013

منتخب مصر - آخر تتويج في نسخة 2010

منتخب المغرب - آخر تتويج في نسخة 1976

منتخب مالي - لم يسبق لها التتويج باللقب

إقرأ أيضًا:

"اتهامات بالسحر وسخرية وتكريم".. القصة الكاملة لمشجع الكونغو لومومبا

قبل مواجهة مصر.. أبرز النجوم و7 معلومات عن منتخب كوت ديفوار

