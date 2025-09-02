

وكالات

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقيات استراتيجية مع شركة البترول الوطنية الصينية لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا".

وسيتم زيادة الإمدادات عبر هذا المسار من 38 مليار إلى 44 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم ملزمة قانونا لإنشاء مشروع خط أنابيب الغاز الجديد "قوة سيبيريا-2"، الذي سيمر عبر منغوليا تحت مسمى "اتحاد الشرق".

وتعزز هذه الخطوة تعاون الطاقة الاستراتيجي بين روسيا والصين، وتظهر التزام الجانبين بتعزيز أمن الإمدادات الطاقة في المنطقة، فضلاً عن تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في إطار التكامل الأوراسي، وفقا لروسيا اليوم.