كتبت- مصراوي:

تفقد كامل الوزير وزير الصناعة والنقل مصنع "الجلاد ستيل" المتخصص في إنتاج ألواح الصاج المسحوب على البارد في مستهل جولته التفقدية اليوم للمناطق الصناعية والمصانع للوقوف على سير العملية الإنتاجية وحل مشاكل المصانع.

وبحسب بيان وزارة الصناعة اليوم، فإن مصنع الجلاد ستيل مقام على مساحة 25 ألف متر مربع برأس مال 5 مليارات جنيه.

وتبلغ طاقته الإنتاجية 8 آلاف طن صاج شهرياً، بنسبة مكون محلي 30%، وتصدر الشركة 15% من إنتاجها للخارج، وتوظف 125 عامل، وفق بيان الوزارة.

وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع المهندس إبراهيم الجلاد رئيس مجلس إدارة المصنع، وقد تفقد الوزير خلال الزيارة خطوط التخليل والأفران والدرفلة، والمخازن ومعرض مصغر للمنتج النهائي.

وأشاد الوزير بمنتجات المصنع والخبرات الموجودة لديه حيث يتميز المصنع بأن كافة أفرانه مصنعة محلياً بأيدي مهندسي المصنع.

واستمع الوزير لشرح من مسؤولي المصنع عن خطة المصنع لتحديث ورفع كفاءة خطوط الإنتاج وإضافة بعض المعدات باستثمارات تبلغ 3 ملايين دولار لزيادة الإنتاج ليتراوح بين 13-15 ألف طن شهرياً.

وجاءت الجولة في إطار سلسلة الزيارات الدورية لـ"كامل الوزير" التي يجريها للوقوف على سير العملية الإنتاجية وحل مشاكل المصانع.

وتضمنت الجولة تفقد الوزير 6 مصانع متخصصة في درفلة وجلفنة وطلاء ألواح الصلب المسطح وإنتاج النسيج بمنطقة العاشر من رمضان الصناعية بمحافظة الشرقية، وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس علاء مصطفى، رئيس جهاز العاشر من رمضان، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.