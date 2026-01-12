إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 12 يناير 2026

كتبت- ميريت نادي:

03:10 م 12/01/2026

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 6989 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6938 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6070 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5203 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 48566 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

