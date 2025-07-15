سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 15 يوليو 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 5302جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5347 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4678 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4010 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37429 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.