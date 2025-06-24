كتبت- دينا كرم:

شهد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية التزام جديدة للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة جنوب وادي السهل في الصحراء الشرقية، وقد تم توقيع الاتفاقية بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد الروسية، ويشمل برنامج العمل تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد على مساحة 200 كيلومتر مربع بالإضافة إلى حفر 6 آبار استكشافية خلال فترات البحث.

ووفق بيان الوزراة اليوم، تأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول، والذي يركز على توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف.

وتعد منطقة جنوب وادي السهل من المناطق الواعدة، نظرًا لقربها من مناطق تنمية قائمة، فضلاً عن قربها من خطوط الإنتاج ومحطات المعالجة، ما يسهم في خفض تكاليف الحفر وأنشطة التنمية.

وتعكس هذه الاتفاقية توسع شركة لوك أويل في السوق البترولي المصري، إذ فازت الشركة كذلك بمنطقة تنمية وادي السهل، التي طُرحت ضمن مزايدة الحقول المتقادمة الأخيرة، وتعتزم الشركة تنفيذ برنامج متكامل للاستكشاف والتنمية في كل من منطقتي جنوب وادي السهل ووادي السهل، بالإضافة إلى استمرار أعمالها بمنطقة تنمية غرب عش الملاحة المجاورة، فضلًا عن شراكتها مع شركة إيني في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية، والتي حققت بها مؤخرًا عددًا من الاكتشافات الناجحة.

وأكد وزير البترول أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وتوسيع الرقعة الجغرافية لأنشطة البحث والاستكشاف، ما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلي وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية.