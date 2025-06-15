كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 15-6-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3286 جنيهًا للجرام.



وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4225 جنيهًا للجرام.



وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4930 جنيهًا للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5634 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 39440 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 56340 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 175217 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 281700 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.37 % إلى نحو 3432 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.