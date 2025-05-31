خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض واللحوم والذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، وحديد عز، واللحوم، والزيت، والجبن، خلال تعاملات اليوم السبت 31-5-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع البصل والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع حديد عز.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار اللحوم والزيت والجبن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت