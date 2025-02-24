خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والطماطم والذهب وانخفاض الدواجن والجمبري

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البيض، والحديد، والطماطم، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والأسمنت، والجمبري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

انخفاض الجمبري.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

انخفاض أسعار الزيت واللحوم والعدس اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الاثنين