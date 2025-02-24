ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأحمر، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي، والخيار الصوب، والملوخية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار البطاطس، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و13.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 18 و22 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 16 و24 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 12 و22 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 40 و50 جنيهًا.