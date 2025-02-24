انخفاض الجمبري.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار كيلو السبيط والكاليماري، وكيلو الجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

يرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 74 و78 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 100 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و320 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و370 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.